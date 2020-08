Rescaten de matinada dos joves arrossegats pel corrent al Port de la Selva

Els efectius de Protecció Civil van rescatar ahir a la matinada dos banyistes arrossegats pel corrent quan intentaven creuar nedant la badia del Port de la Selva. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 5.35 hores i l'ajuda d'una barca pesquera va facilitar el rescat dels dos nois, de 17 i 19 anys, i nacionalitat espanyola.

El telèfon d'emergències 112 va rebre una trucada a dos quarts de sis de la matinada d'uns amics dels nois que alertaven que els seus companys havien entrat a l'aigua i no n'havien sortit.

L'incident va activar els efectius de Protecció Civil, que van sortir a la recerca dels joves amb l'embarcació LIMA500, i Salvament Marítim, amb l' Alnilam per iniciar la cerca dels nois.

A l'operatiu de rescat s'hi va sumar també la barca pesquera d'arrossegament Sort de Taranet, que a les 05.50 hores sortia a pescar des del Port de la Selva.

Alertat per les llums de les embarcacions de salvament, el seu patró, Manu Perelló, es va posar en contacte per ràdio amb Protecció Civil per saber què havia passat. En informar-lo que buscaven dos banyistes, la tripulació es va sumar també a la cerca.



«Estem bé»

L'ajuda dels pescadors va facilitar agilitzar la cerca i el rescat. Poc després de sortir a mar, l'embarcació pesquera va sentir crits entre punta de la Creu i el far s'Arenella, a 460 metres de la costa. En acostar-s'hi amb el vaixell van veure els dos nois, que els deien que estaven bé. Els pescadors van donar l'avís a Protecció Civil, que els va acabar rescatant. El pesquer Sort de Taranet va poder reprendre poc després la ruta de pesca.

Els efectius d'emergència els van traslladar fins al port i allà els van atendre els sanitaris del SEM que s'hi havien desplaçat i tot va quedar en un ensurt.