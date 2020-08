Denuncien un home per no fer ús de la mascareta a Castelló d'Empúries i ho publica a internet

La Policia Local de Castelló d'Empúries ha aixecat dues actes a un veí de Castelldefels (Baix Llobregat) de 41 anys per negar-se a posar-se la mascareta per entrar a un supermercat i a identificar-se, un incident que el veí va gravar i ha publicat a les xarxes socials, on ha tingut milers de visualitzacions.





Un policia pacient i un ignorant que va de llest. Santa paciència! pic.twitter.com/cIvWTGQP9i — Ferran Falcó (@ferranfalco) August 27, 2020

Segons han informat a Efe fonts de la Policia Local, els fets van tenir lloc cap a les 10.15 hores de dilluns passat dia 24, quan un home que estiueja a la localitat va voler entrar en un supermercat sense mascareta i els treballadors van alertar la policia.Els agents, que van arribar ràpidament perquè les dependències policials es troben al costat del supermercat, van intentar que es posés la mascareta en una actuació que el mateix ciutadà va gravar amb el seu telèfon durant diversos minuts i va pujar a les xarxes socials, on ha tingut milers de visualitzacions.A les imatges es veu com un dels agents li diu que si no es vol posar la mascareta li aixecaran una acta i que en el cas que ell estigui disconforme, pot recórrer la denúncia.L'estiuejant contesta a l'agent que ell es disposava a anar a denunciar la treballadora del súper que no el deixava entrar i que no li poden aixecar cap acta perquè "".L'home, que pregunta en diverses ocasions als policies si actuen com a "", es nega també a lliurar el DNI o la documentació quan l'agent li pretén identificar per què diu que "no ha comès cap delicte".L'agent li insisteix que està infringint la normativa perquè va sense mascareta i té l'obligació de dur-la, i l'estiuejant li recorda que "està sent gravat" i li pregunta qui diu que és obligatori portar mascareta i si coneix "l'ordenament jurídic".L'estiuejant reitera als policies que "no li poden aixecar una acta" perquè no ha comès cap delicte "i no el poden obligar a identificar-se" en contra de la seva voluntat "perquè l'estan "coaccionant".Fonts de la policia local han explicat a Efe que, finalment, l'estiuejant va acceptar identificar-se i els agents van aixecar dues actes de denúncia, no portar mascareta suposa una sanció dei negar-se a identificar-se