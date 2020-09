Robatori Uns lladres entren a la llibreria La Bookman

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori a la llibreria La Bookman de Figueres, situada al carrer Sant Llàtzer. Els agents van rebre l'avís alertant que uns lladres havien entrat a l'establiment. Segons fonts policials, es van endur uns dos-cents euros de canvi i es van detectar danys lleus al pany, fruit d'un possible accés a través d'una clau falsa o d'alguna eina per forçar-lo. Des de la pròpia llibreria han demanat la col·laboració ciutadana per si algún testimoni va poder veure res sospitós entre dissabte al vespre i diumenge al migdia que permeti enxampar els lladres.