El Consell recuperarà la parada de bus escolar de Llers que havia suprimit

Llers recuperarà en els propers dies la parada del transport escolar que el Consell Comarcal havia suprimit per la pandèmia. Segons ha confirmat la consellera comarcal d'Educació, Júlia Gil, ja s'han iniciat els tràmits per reprendre la connexió del barri dels Hostalets de Llers amb l'institut de Figueres Alexandre Deulofeu, que estaria disponible durant la setmana vinent.

Un grup d'afectats havia denunciat que sense previ avís els seus fills, estudiants d'ESO, havien perdut la connexió de la urbanització amb l'institut. L'autocar els deixava al nucli de Llers, a uns quatre quilòmetres del veïnat on resideixen, i havia ocasionat greus problemes de conciliació laboral i familiar. Els pares es queixaven que no podien abandonar el seu lloc de feina per desplaçar-se fins a Llers per recollir els fills i reclamaven que es restablís el servei vigent anterior a la pandèmia.

La mesura afectava cinc alumnes de quatre famílies que a l'espera que es resolgués el transport havien deixat d'assistir amb regularitat a les classes. Davant la notícia que es reprendrà el servei, les famílies han agraït la col·laboració de l'alcalde de Llers, Carles Fortiana, i del Consell Comarcal.

La consellera d'Educació de l'Alt Empordà, Júlia Gil, va confirmar ahir a Diari de Girona que la decisió es va prendre en l'àmbit tècnic per no barrejar alumnes de diferents transports així com per no influir en les organitzacions dels centres educatius. «La intenció és facilitar el transport a les famílies i més si el problema s'agreuja», remarca Gil.

La consellera comarcal assegura que ja s'ha posat fil a l'agulla i que hi ha pendent tancar les places fixes dels alumnes d'educació obligatòria per poder oferir les vacants als alumnes de batxillerat o cicles. «Com a molt tard es reprendrà l'1 d'octubre», concreta.

Des del Consell, que té les competències delegades de la Generalitat, ja havien explicat que només es permetia una parada per cada municipi i que el que s'havia fet a Llers en els darrers anys era una «excepció».

Al municipi hi ha dues línies de transport escolar que connecten una d'elles amb el Deulofeu i una segona amb els Cendrassos i Monturiol. S'aprofitava el primer trajecte perquè un alumne fes transbord a Hostalets de Llers.



Sense transbord

La parada servia també perquè la resta d'alumnes del veïnat poguessin pujar-hi. Amb el coronavirus es va optar per regularitzar la situació i suprimir el transbord, una situació que va fer aixecar el crit d'alerta entre els pares afectats, i que obliga els fills a recórrer a peu els quatre quilòmetres que separen Llers dels Hostalets.