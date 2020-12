Un jutjat investiga set activistes per un delicte de coaccions per intentar impedir les obres a Sa Guarda de Cadaqués

El jutjat d'instrucció 2 de Figueres investiga set activistes per un delicte de coaccions menys greus per intentar impedir les obres de la polèmica urbanització Sa Guarda de Cadaqués. El cas es remunta al març del 2019 i és fruit d'unes denúncies davant dels Mossos d'Esquadra per part d'un dels propietaris dels terrenys.

Inicialment, el jutjat ho va arxivar però la junta de compensació ho va recórrer i l'Audiència de Girona va revocar la decisió i va acordar que es transformessin les actuacions a diligències prèvies per un delicte menys greu de coaccions (inicialment era lleu).

Aquest dijous han declarat quatre dels investigats, que són membres de la Junta d'Amics de la Natura i que només han respost les preguntes de la seva advocada. Mantenen que no hi va haver violència i que només van alertar que les obres no es podien iniciar perquè hi havia una moratòria urbanística en vigor.