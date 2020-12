Denuncien dos bars de Figueres amb gent a dins del local i consumint

La Guàrdia Urbana de Figueres ha enxampat aquest cap de setmana dos bars on no es complia la normativa covid. Concretament, els agents han denunciat els responsables de dos bars de la ciutat. En els locals, segons la policia, estaven oberts i tenien gent consumint a l'interior. Els dos establiments de restauració denunciats estan situats al carrer Sant Pau i l'altre, a l'Olivar Gran.

Aquestes denúncies s'han realitzat en el marc del pla establert per la Guàrdia Urbana per detectar aquells establiments que incompleixen la normativa covid.

La Guàrdia Urbana ha denunciat anteriorment d'altres bars de la població per no seguir la normativa que està vigent arran de la pandèmia del coronavirus. El 20 de desembre, per exemple, arran de la queixa d'un ciutadà, van denuciar un bar del carrer Méndez Núñez. Aquí la persiana estava mig abaixada i també hi havia clients a l'interior com en els casos del cap de setmana. Aquí la Guàrdia Urbana va comprovar que hi havia 12 persones a dins i va denunciar el responsable del local, perquè no complicar la normativa covid.

La Guàrdia Urbana també informa que la setmana passada va enxampar un jove fent actes de vandalisme. Concretament, la nit de Nadal van identificar un menor pintant una paret amb esprai en un portal del carrer Progrés. Posteriorment, els agents van localitzar dues pintades en parets del passeig del cementiri.

Davant d'aquestes fets, els agents van retenir el menor d'edat i posteriorment, el van lliurar als pares tal com marquen els protocols. Per les pintades, els agents de la Guàrdia Urbana de Figueres n'instrueixen les diligències corrresponents.