Detenen un home a Figueres per intentar agredir un agent durant el toc de queda

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home per intentar agredir un agent durant el toc de queda. Es tracta d'un veí de la ciutat, de 44 anys. L'acusen de ser el presumpte autor d'un delicte de desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. També ha acabat denunciat per saltar-se el confinament nocturn, com marca la normativa covid.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de dotze de la nit de dijous al carrer Sant Pere de la ciutat. Agents de la Guàrdia Urbana que estaven a la zona van detectar un home passejant en una hora que no està permesa, ja que hi ha confinament nocturn. En veure la presència policial, l'individu va intentar fugir canviant el seu sentit de la marxa.

Els agents el van poder aturar i el van voler identificar per saber perquè no respectava el confinament nocturn. En aquell moment, es va negar a identificar-se. Posteriorment, va intentar agredir un dels policies colpejant-lo. Davant dels fets, la Guàrdia Urbana va detenir el presumpte agressor.

No és la primera vegada que una persona que incompleix la normativa covid s'encara amb els policies locals a Figueres. A mitjans de gener, un jove va agredir agents de la Guàrdia Urbana de Figueres quan li van dir que no portava mascareta i li van demanar que se la posés. Un dels policies va resultar ferit lleu i l'agressor detingut.

Denúncies per beure

D'altra banda, aquest dijous a la nit la Guàrdia Urbana va fer un dispositiu i control a l'esplanada del castell de Sant Ferran per vetllar per les restriccions covid i per evitar que hi hagi reunions a la via pública i consum de substàncies.

El resultat va ser dues denúncies a joves per consum d'alcohol a la via pública, una denúncia per portar estupefaents i dues denúncies més per no portar mascareta. Durant el mateix control, els agents de la Guàrdia Urbana de Figueres també van realitzar un altra vigilància, concretament a la plaça de l'institut Ramon Muntaner. En aquest cas, també va aixecar dues denúncies per consum d'alcohol a la via pública.