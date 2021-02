Arresten un multireincident per robar un mòbil al Pertús

La Policia Local de la Jonquera va detenir ahir al migdia un delinqüent multireincident per robar un mòbil i diners en metàl·lic el dia abans al Pertús. El furt es va produir a la via pública. L'arrestat és un jove de 27 anys a qui la policia acusa d'un delicte de furt i que coneix per haver comès fets similars a la població.

Els agents de la Jonquera van poder localitzar ahir el presumpte autor dels fets. Una patrulla que circulava per la zona de l'institut el va poder localitzar i el va arrestar pels fets del divendres al Pertús. Aquest delinqüent ja acumula múltiples detencions en el seu historial.