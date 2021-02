Els detinguts divendres a Roses són responsables d'almenys cinc robatoris en segones residències

Els detinguts divendres en un dispositiu policial a Roses són responsables d'almenys cinc robatoris en segones residències.

Els Mossos d'Esquadra en l'escorcoll dels immobles on vivien els lladres hi han pogut recuperar objectes sostrets com ara televisors, bicicletes, mobles, electrodomèstics, diners, telèfons mòbils, patinets, entre altres.

Els arrestats pels agents de la comissaria de Roses són tres homes d'edats compreses entre els 18 i 20 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Roses, a qui s'acusa de ser els presumptes autors de cinc delictes de robatori amb força a interior de domicili.

Agents d'aquesta comissaria van tenir coneixement que entre els mesos de desembre de 2020 i gener de 2021 s'havien produït diversos robatoris amb força en domicilis situats al complex residencial Castell del Joncar, del municipi de Roses.

Els agents van saber que s'havia entrat a robar emprant sempre el mateix modus operandi: trencament de les finestres o el forçament de les portes corredisses o balconades i, una vegada dins, la finalitat era sostreure tot allò que els hi resultava d'interès. Es dóna la circumstància que tots els immobles violentats són segones residències.

Amb tots els indicis i vestigis recollits els Mossos van iniciar les tasques d'investigació per saber qui o quins podrien ser els autors dels robatoris, fins que van aconseguir identificar tres homes que, presumptament, haurien comès gran part dels robatoris.

Amb aquesta informació, els investigadors van determinar on vivien, en pisos ocupats, i on guardaven gran part del botí sostret, motiu pel qual el divendres 5 de febrer es va fer una entrada i registre en dos domicilis de Roses. Durant l'escorcoll es va recuperar diversos objectes robats.

La Policia Local de Roses també va participar i col·laborar amb el dispositiu.

Un dels portàtils recuperats - Mossos

Davant les evidències, es van detenir els tres homes com a presumptes autors de cinc robatoris amb força a interior de domicilis, tot i que no es descarta que puguin ser els autors d'altres fets similars.

Els detinguts, que tenen antecedents, va passar el dia 6 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.