El sector turístic està en alerta pel parc eòlic marí al golf de Roses

El sector turístic de l'Alt Empordà s'ha posat en alerta després de la presentació del projecte de parc eòlic marí al golf de Roses. Preocupats perquè es preservi el paisatge, el principal actiu de la comarca, faran seguiment del projecte i ja han mantingut una primera reunió amb els promotors. Defensen que tingui el mínim impacte i s'allunyi el màxim de la costa. Els promotors els han assegurat que si no hi ha consens, no tirarà endavant.

L'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà i l'Associació d'Empresaris Roses-cap de Creus han començat a treballar i a fer seguiment. Crearan una plataforma amb experts i han afirmat que lluitaran fins l'últim moment per preservar el territori.

La biòloga i paisatgista Anna Zahonero, que assessora el sector, considera que «cal ser molt exigents amb els estudis d'impacte ambiental i paisagístic per saber amb certesa i rigorositat de quina manera afectaran els elements flotants del parc eòlic la fauna i la flora marina, i les aus migratòries que tenen com a refugi el parc dels Aiguamolls de l'Empordà, del Cap de Creus i del Montgrí».

Des del sector deixen clar que consideren que «el paisatge és el principal actiu que tenim a l'Alt Empordà i la badia de Roses és una de les més belles del món i ha de continua essent-ho; per això serem crítics amb el projecte de parc eòlic marí que es vol fer al golf de Roses».

Els empresaris són conscients dels beneficis de les energies renovables però han expressat la seva preocupació pel gran impacte que el projecte pot provocar en el turisme, i sobretot per si els beneficis que suposarà pel que fa a l'economia de la zona i la creació de llocs de treball ho compensaran.

«No només per l'impacte visual que tindrien els molins al mar sinó també per l'impacte al territori que pot suposar la connexió de la línia des del mar fins al centre de distribució», han manifestat que demanen que es faci soterrada.

Els promotors són l'empresa de desenvolupament d'energia eòlica marina BlueFloat Energy i el grup d'enginyeria i tecnologia SENER. Van anunciar un parc flotant d'entre 10 i 22 quilòmetres que preveuen que entri en funcionament el 2026. A banda dels beneficis energètics, consideren que pot ser un atractiu turístic.