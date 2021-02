Vox s'imposa a Vilamalla amb el 100% escrutat

Vox s'ha imposat aquesta nit a Vilamalla en les eleccions catalanes del 14-F. La força ultradretana ha obtingut un total de 102 vots, seguida de JxCat (87) i ERC (85).

En les eleccions del 2017 va ser Cs qui va guanyar al municipi altempordanès. Enguany, en canvi, ha estat la cinquena força més votada.



ERC guanya a Sant Climent Sescebes

Per contra, a Sant Climent Sescebes, que va ser el municipi on Vox va obtenir el seu millor percentatge de vot a Catalunya en les passades eleccions, ha estat ERC el partit més votat amb un 25,21% dels vots. En segona posició hi ha JxCat amb 24,79% i Vox, tercer (20,25%). La localitat de l'Alt Empordà localitat té en el seu terme muncipal una base militar.