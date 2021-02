Figueres repartirà 5.000 bosses reutilitzables per promocionar el mercat

L'Ajuntament de Figueres repartirà 5.000 bosses per promocionar el mercat de la fruita i verdura de la ciutat. Amb l'eslògan «Figueres és mercat», l'objectiu de la campanya és donar a conèixer encara més el tradicional mercat de la ciutat i dels productors locals així com fer una aposta per la sostenibilitat i per eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús. Quan fa tramuntana les bosses s'escampen.

Els paradistes repartiran a partir de dimarts vals als clients i aquests podran recollir les bosses a una parada que instal·larà l'Ajuntament.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que «per nosaltres el mercat de la fruita i la verdura és una de les prioritats i de les nostres apostes ja que Figueres és mercat, mercat és tradició, un punt de trobada de persones de tota la comarca que venen a comprar producte de proximitat i de qualitat». La regidora de Mercats, Ester Marcos, ha dit que «aquesta també és una aposta per la sostenibilitat, per eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús» i ha afegit que «toca començar a ser tots més conscients de la importància del reciclatge i de la cura del medi ambient».