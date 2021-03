La família de l'home que van trobar mort a Cabanelles serà acusació particular

La família de l'home trobat mort en una rasa al voral de la carretera GIP-5237 a Cabanelles (Alt Empordà) el 28 de febrer passat s'ha personat com a acusació particular de la mà de l'advocat Sergio Noguero a la causa que instrueix el jutjat d'instrucció 7 de Figueres. La investigació continua sota secret de sumari. L'autòpsia va concloure que la víctima va rebre una pallissa i que li van assestar diverses ganivetades al coll. Un ciclista va trobar el cos de l'home a la carretera que mena al santuari de la Mare de Déu del Mont. Anava indocumentat i vestia una granota de feina. La família ha explicat al seu advocat que la víctima tenia un taller mecànic i descarta que estigués implicat en negocis il·legals.

Un ciclista va trobar la víctima el 28 de febrer passat a la carretera que va al santuari de la Mare de Déu del Mont. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les 11.40. Fins al lloc, s'hi van desplaçar efectius de Trànsit dels Mossos perquè en un primer moment se sospitava que podia haver estat víctima d'un atropellament.

Un cop allà, però, van comprovar que l'home tenia ferides que podien apuntar a una mort criminal. El grup d'homicidis de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona es va fer càrrec del cas i el jutjat d'instrucció 7 de Figueres va decretar el secret de sumari.

L'autòpsia va concloure que l'home va rebre una pallissa i que li van assestar diverses ganivetades a la zona del coll amb una arma blanca. En un primer moment es desconeixia la identitat de l'home, que anava indocumentat i vestit amb una granota de feina negra.

Propietari d'un taller mecànic

Dos dies després, la família de la víctima, un home originari del Marroc, va denunciar-ne la desaparició i aquest dilluns s'han personat com a acusació particular a la causa oberta al jutjat. Els familiars han explicat al seu advocat, Sergio Noguero, que l'home tenia un taller mecànic proper a l'estació de l'AVE de Figueres i no tenen constància que estigués implicat en negocis il·legals.