L'Ajuntament de Figueres ha presentat avui un cicle de grau superior en Transport i Logística per donar resposta a les necessitats de les empreses de la comarca i crear ocupació qualificada.

El curs s'impartirà a l'Institut Cendrassos el curs vinent amb 30 places i una durada de dos anys.

Els estudis postobligatoris formaran els alumnes per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i en planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius de l'empresa. També en el marc de la qualitat, seguretat i respecte ambiental.

A la comarca el sector de la logística i el transport és un sector emergent que necessita personal qualificat. El polígon del Far-Vilamalla, a més, està en creixement i s'hi esperen empreses com Amazon.

El sector públic ha col·laborat amb el privat per coordinar la formació amb les necessitats empresarials i implicar les empreses en l'acolliment d'estudiants de cicles formatius per fer pràctiques.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "avui fem un pas endavant en l'aposta per la formació professional a la ciutat, un pas endavant per a la reactivació econòmica de Figueres" que passa per apostar per sectors industrials "per a la diversificació econòmica, per a la creació d'ocupació de qualitat i per fomentar i augmentar la competitivitat d'empreses i treballadors per tal de diversificar el nostre model econòmic i reforçar els sectors en els quals som forts".