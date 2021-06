Els Mossos d’Esquadra han detingut a Figueres un jove després d’entrar a robar en una casa i endur-se una bicicleta.

El lladre es va resistir a la detenció i de fet, els va agredir sense causar-los lesions greus.

Un ciutadà va alertar que havia vist com dos lladres s'emportaven la bici. De moment s'ha detingut un dels presumptes autors i la policia té obert el cas.

El detingut és un jove de 23 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la ciutat. A qui acusen de ser el presumpte autor d’un delicte de robatori amb força, un delicte d’atemptat i un altre delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.

Els fets es remunten a la matinada del dissabte 29 de maig quan un ciutadà va alertar als Mossos de la comissaria de Figueres que havia vist com dos joves treien una bicicleta del pati d’una casa de l’Avinguda Salvador Dalí.

Agents que patrullaven per aquell carrer es van encarregar de fer recerca per la zona. De seguida van localitzar un jove que coincidia amb la descripció facilitada pel testimoni, i que anava en bicicleta. Els agents el van identificar, però el jove els va agredir sense causar-los lesions greus i es va resistir a la detenció.

Després, la policia va traslladar-se al domicili violentat i va comprovar que havien sostret la bicicleta de la cuina. Els lladres havien accedit saltant la tanca de la porta que estava tancada amb una cadena. Com que s'ha detingut només un dels lladres, els Mossos no donen la investigació per tancada i no descarten més detencions.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar l'endemà a disposició del jutge guàrdia de Figueres, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.