L'Ajuntament de Cadaqués (Alt Empordà) ha demanat ajuda la Generalitat per intentar combatre la presència de senglars al centre urbà del municipi. Fa temps que la població pateix aquesta problemàtica però, segons l'alcaldessa, Pia Serinyana, la situació s'ha agreujat amb la pandèmia perquè els animals han anat guanyant terreny. Des de fa unes setmanes, s'ha agreujat i el consistori ha aconseguit la implicació dels Agents Rurals que, conjuntament amb la policia, faran actuacions coordinades i "quirúrgiques" per resoldre la situació. Serinyana diu que els animals, que sovint es mouen en grup, han perdut "la por" i s'acosten al nucli per buscar menjar. Ho fan remenant els contenidors i, fins i tot, alguns intenten entrar dins dels restaurants. "Es passegen i espanten la gent", afirma.

L'alcaldessa, a més, diu que a la problemàtica s'hi afegeix el fet que algunes persones els donen menjar i això fa encara més complicat allunyar-los del centre.

De fet, els veïns han gravat diversos vídeos i han fotografiat els animals en zones tan cèntriques com l'església, el passeig marítim o l'aparcament. En algunes ocasions, a més, la mare es passeja amb les cries.