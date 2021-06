La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia que l'Ajuntament de la Jonquera "discrimina els policies interins en excloure, en les oposicions, la seva experiència com a agent interí". Demanen que el consistori ho rectifiqui a les bases d'una convocatòria d'una plaça.

CSIF ha presentat un recurs contra el decret de l'Alcaldia de l'Ajuntament, de data 17 de maig de 2021, publicat en el BOP de la província pel qual s'aproven les bases i la convocatòria de concurs oposició per a cobrir, en propietat, una plaça d'agent de la Policia Local de la localitat.

El sindicat assegura que s'exclou de la puntuació de l'experiència, el temps que s'hagi treballat com a agent interí, "però no fa el mateix amb la resta de categories i llocs de treball", afirma en un comunicat. Per al CSIF, això "és una il·legalitat".

Des de CSIF Girona declaren en el comunicat que “desconeixem quin és l'interès d'aquest Ajuntament a l'hora d'excloure, del còmput de la fase de concurs, el temps com a interí; cosa totalment il·lògica" i recorden que "es més normal que un interí opositi a una plaça de torn lliure abans que un de carrera". Davant d'aquests fets, sol·liciten a l'Ajuntament de la Jonquera que "rectifiqui la seva actuació, i convoqui la plaça amb unes bases adaptades a la legislació vigent sense discriminacions".