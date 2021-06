Els Bombers van rescatar ahir una ciutadana francesa de 78 anys que havia patit un cop de calor a Cala Rostella de Roses

La dona, una turista francesa de 78 anys, estava prenen el sol i es va començar a trobar malament.

Cap a la una del migdia es va activar el SEM que es va desplaçar a lloc amb diverses ambulàncies i va demanar ajuda als Bombers a causa de les dificultats que tenien per treure la dona de la cala.

Els Bombers es van desplaçar a lloc amb una llitera-niu per poder extreure la dona amb més seguretat. A les dues ja van poder estabilitzar la pacient, que estava conscient i SEM amb Bombers la van traslladar cap a la carretera on hi havia l'ambulància.

Posteriorment la van evacuar al CAP de Roses.