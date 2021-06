La Policia Local de Roses ha tancat els accessos al port esportiu arran de la troballa d'una mina.

Els agents han acordonat la zona fins que es faci la detonació de l'explosiu, que està previst per avui mateix.

Segons informa l'ajuntament, s’ha tallat l’accés al sector entre l’espigó de la Riera Ginjolers i el port esportiu fins a les instal·lacions del Grup d'Esports Nàutics de Roses.

🔴🔈Amb motiu de la troballa d’una mina, s’ha tallat l’accés al sector comprès entre l’espigó de la Riera Ginjolers i el port esportiu (fins a les instal·lacions del GEN) a l’espera que avui mateix es procedeixi a la seva detonació amb les mesures de seguretat necessàries #aRoses pic.twitter.com/9O0XEVnsyl — Ajuntament de Roses (@AjRoses) 16 de junio de 2021

La mina s'ha localitzat a la zona de l'espigó. Es tracta d'una mina orinque -com la trobada l'octubre passat- segons les primeres exploracions dels Geas de la Guàrdia Civil. Que són a lloc juntament amb efectius de l'Armada, que s'encarreguen de la detonació.

Aquest matí està previst que es faci, a quarts de deu del matí ja han fet la primera immersió a la zona per mirar si cal moure l'artefacte per tal que la voladura sigui més seguda. A primera hora s'ha fet una reunió entre cossos de seguretat Policia Local de Roses, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Capitania Marítima i Grup de Submarinisme de l’Armada) a la zona per determinar l'estratègia de seguretat a la zona. Finalment, s'ha decidit desplaçar la mina detectada.

Que correspon a una bomba de la II Guerra Mundial de 160 quilos de pes, localitzada a la zona de l’espigó de la Riera Gijolers a 2,5 metres de profunditat.

El cos de submarinistes de l’Armada a mig matí ha iniciat les tasques per al desplaçament de la mina mar endins, a una zona més allunyada, on es procedirà a la seva desactivació. Les tasques de seguretat es realitzen conjuntament per Policia Local i Mossos d’Esquadra en terra, i de Guàrdia Civil en mar i s’ha establert un punt de comandament de l’operació a les instal·lacions del Grup d’Esports Nàutics-GEN de Roses.

Depenent del desenvolupament de les tasques de desplaçament de l’artefacte, es preveu que la desactivació es pugui produir entre la una i les quatre de la tarda.

Altres mines

No és la primera vegada que apareix una mina a Roses, de fet l'octubre passat se'n va detonar una altra davant de la costa de Roses, a uns dos-cents metres davant del far. En el següent vídeo es pot veure la de l'octubre passat: