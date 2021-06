L’estand de la Generalitat al MWC 2021 mostra com serà la mobilitat del futur amb l’exhibició d’un vehicle de conducció remota gràcies a la tecnologia 5G. La «demo» ensenya una assistència en temps real d’un conductor amb problemes de visió per un accident químic en una fàbrica tèxtil del Vallès. El fum dificulta la respiració i la visió de l’afectat, que prem el botó del vehicle que el comunica via 5G amb el centre de control de la carretera per demanar ajuda. L’operària estableix comunicació amb el conductor, comprova la seva indisposició i pren el control del vehicle. El turisme és traslladat en remot fins a un lloc segur tant per al conductor com per a la resta de vehicles.

Segons explica el director general d’Innovació i Economia de la Generalitat de Catalunya, Dani Marco, aquesta exhibició és una petita mostra d’un projecte que s’implementarà pròximament a les carreteres catalanes. D’aquí a un any i mig, tal com comenta Marco, el Govern té previst engegar una prova amb un vehicle real que circularà entre Figueres i Perpinyà i que estarà connectat a un centre de control. No obstant això, el director general d’innovació de la Generalitat apunta que la implementació d’aquesta tecnologia serà «llarga» i vaticina que arribarà a ser una realitat a partir de la pròxima dècada.

Per altra banda, Marco ha subratllat la importància de controlar la fabricació de xips que permetin la connexió 5G. «La pandèmia ha accelerat la revolució digital i ha incrementat la demanda de dispositius», comenta. «És per això que és importantíssim disposar de projectes industrials; hem de construir xips aquí al país».

Sota el paraigua del projecte europeu 5GMed, el Corredor desplegarà un laboratori 5G a l’autopista AP-7 i el ferrocarril entre Figueres i Perpinyà i provarà serveis per a la mobilitat connectada i autònoma i de comunicacions mòbils 5G. Això, a més de reforçar a Europa una infraestructura logística estratègica per a Catalunya, promourà la transformació digital dels sectors de la logística, ferroviari i l’automoció, així com d’altres àmbits vinculats al nou concepte de conducció connectada i autònoma com ara el turisme, la cultura o l’entreteniment digital.