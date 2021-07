La Jonquera va ser ahir l’epicentre d’una operació policial contra les falsificacions d’articles sobretot de roba i marroquineria de grans marques de prestigi. La Guàrdia Civil i Vigilància Duanera van realitzar escorcolls que van des de locals, magatzems fins a domicilis dels nuclis del Pertús i dels Límits. A banda, també van realitzar entrades a la Bisbal i Torroella de Montgrí. En total, 13 escorcolls a la província. Aquestes entrades van acabar amb una desena de detinguts i més de mitja dotzena de persones investigades.

Aquest dispositiu policial que es va centrar a la població de l’Alt Empordà es tracta de la segona fase d’una anterior operació policial, l’anomenada «Funcopy», que va començar la tardor passada i que ja va deixar al descobert més de 14.000 falsificacions.

L’operació d’ahir va començar cap a tres quarts d’onze del matí i està liderada per la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona i tenia com a objectiu lluitar contra les falsificacions de productes que es venen de marques reconegudes en aquestes zones. També perseguia el blanqueig de capitals, tema que tracten els agents de l’Agència Tributària.

Els agents es van emportar milers de productes i també diverses persones. La policia considera que els encarregats de les falsificacions estan organitzats i per tant, que hi ha un organigrama amb el qual actuen entre altres. Per aquest motiu, se’ls acusa de grup criminal.

L’operació policial es va allargar diverses hores i el jutge de Figueres encarregat del cas en va decretar el secret de sumari.

A lloc no només s’hi van desplaçar agents de Vigilància Duanera i de la policia judicial de Guàrdia Civil Girona, sinó també dels GRS (Grup de Reserva i Seguretat) del cos armat. Més d’un centenar de policies van aterrar a la Jonquera ahir i van treballar en aquest dispositiu, que també té ramificacions a la Bisbal i Torroella, on es va realitzar alguns dels escorcolls.

L’inici: setembre de 2020

L’operació «Funcopy» va realitzar-se el setembre de l’any passat, va tenir caire internacional i va posar al descobert més de 14.000 articles falsificats a la Jonquera. Una operació de l’Agència Tributària i la Guàrdia Civil que va comptar amb el suport d’agents dels Estats Units. La primera fase es va saldar amb cinc persones investigades, sis escorcolls i entre el més destacat: la descoberta d’un taller clandestí on es col·locaven els logotips de marques de prestigi. La investigació va començar arran de les denúncies interposades per perits de diferents marques comercials de reconegut prestigi.