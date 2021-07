La Festa Major de Roses recupera aquest any les fires i el castell de focs. S’han programat una trentena d’activitats culturals, infantils, visites i festes tradicionals. No hi haurà barraques però s’han programat dos concerts, Doctor Prats i Xavi Sarrià, i el municipi acull el Festival Sons del Món.

Se seguiran els protocols per la covid-19 i caldrà reserva prèvia.

Les tradicionals fires se situaran als terrenys de l’antic Càmping Bahía, a partir del dissabte 7 d’agost. Les atraccions obriran a les sis de la tarda cada dia fins al diumenge 15 d’agost, i també estaran obertes els dies 20, 21 i 22 d’agost.

Davant la impossibilitat d’organitzar les barraques i concerts de Festa Major que s’ofereixen en cada edició al Càmping Bahía a causa de la situació sanitària, el Departament de Cultura i Festes ha programat els dos concerts, Doctor Prats i Xavi Sarrià, destinats al públic jove. En aquesta ocasió, es realitzaran a la Ciutadella de Roses amb seient i control d’aforament, per donar compliment a les mesures sanitàries establertes. També a la Ciutadella, se succeiran al llarg de diferents nits de festa major els concerts d’Amaral i Aitana, en el marc del Festival Sons del Món.

Travessia Roses-l’Escala

Els esports tornen a tenir cabuda en la programació amb la Travessia Roses-L’Escala-Roses, que enguany celebra el seu desè aniversari, mentre que la ja històrica Travessia de Natació- III Memorial David Herruzo disputarà enguany la seva 84a edició. Hi haurà més activitats culturals i tradicionals.