L'Ajuntament de Cadaqués ha fet enderrocar tres cases dels Caials després d'obrir un expedient de disciplina urbanística perquè no complien amb el planejament vigent. Principalment perquè no es van respectar les cotes i eren 80 centímetres superiors.

L'alcaldessa, Pia Seriñana, ha assegurat que es vetllarà per fer complir la legalitat urbanística. A més, es treballa amb el POUM per evitar que es pugui construir en espais com aquest en un futur.

La propietat, però en aquest moment pot tornar a demanar llicència i si s'ajusten a la normativa tornar a construir.

A la zona dels Caials hi ha parcel·les edificables segons el planejament de 1986.

L'Ajuntament s'ha manifestat públicament després que des de SOS Costa Brava es fes públic que per ordre de la Generalitat s'estaven enderrocant les cases.

Des del govern local han informat que "ses actuacions d’enderroc descrites en es mitjans tenen el seu origen en uns actes d’inspecció de la Policia Local del municipi" i que "no deriven de denúncies prèvies o de requeriments del Departament de Territori de la Generalitat".

Pia Seriñana ha aclarit que el primer pas va ser paralitzar les obres. Els promotors de les cases no van recórrer la decisió al contenciós i han enderrocat les tres cases que estaven construint-se.

L'Associació Amics de la Natura de Cadaqués va presentar un escrit, admeten, però ja s'havia iniciat el procediment.

El consistori manifesta la "seva ferma voluntat de seguir impulsant ses actuacions de disciplina urbanística que calgui" i diuen que "si alguna persona entén que poden existir interessos diverses el que ha de fer es demostrar-los i no limitar-se a fer manifestacions falses i inconsistents" en relació a crítiques diverses publicades a les xarxes.