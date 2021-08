La Policia Local de Roses va portar a terme ahir al migdia un comís en un establiment de restauració a primera línia de mar, al passeig Marítim. L'establiment actuava com a local magazem dels manters, el punt de distribució. Durant l'operatiu es van comissar fins a 841 articles de tota mena, des de sabanes a jaquetes o ulleres de sol.

L’ajuntament estudiarà ara les sancions administratives a imputar al local, podent-se arribar a actuar per la via penal.

Tal com va explicar a Diari de Girona l'alcalde, Joan Plana, aquest any els manters, en comptes de tenir les mercaderies en vehicles, la tenen en locals o pisos distribuïts per Santa Margarida.

En aquest cas, el restaurant actuava com a punt de distribució. Quan la Policia Local en va tenir constància va iniciar-se un dispositiu de seguiment i investigació per poder intervenir en el moment en què hi hagués el màxim de mercaderia.

Plana defensa que l'estratègia més eficient és afectar l'economia dels manters reduïnt els beneficis. Des de fa un parell d'anys les actuacions policials es porten a terme intervenint la mercaderia abans d'arribar al passeig. "La nova estratègia de decomís ha permès ampliar molt significativament el volum de material retirat de la venda il·legal, arribant-se a triplicar, com a mínim, el nombre de peces decomissades tant l’any 2019 com el 2020 respecte als totals assolits el 2018» , diu Plana.

A més, s'eviten les baralles, corredisses i la mala imatge de les actuacions al passeig que requereixen, a més, un gran nombre d'agents.

En el darrer operatiu hi han participat dotze agents. Es va comissar el material que es destruïrà després de portar a terme tots els protocols legalment establerts.

El fenomen del top manta fa molts anys que afecta la població de Roses. Des de fa anys es busquen fòrmules per acabar amb aquesta activitat que afecta als negocis de Santa Margarida. Fins ara, cada estiu ocupen el passeig en més d'un quilòmetre.

L'Ajuntament defensa que no és només un problema policial, sinó social. A més, considera que l'haurien d'abordar Policia Local i Mossos d'Esquadra conjuntament.

L'estiu del 2019 es va arribar a mig miler de manters al passeig. L'any passat les xifres es van reduir perquè no hi havia turistes i aquest estiu ja superen els dos-cents.