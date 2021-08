L'Ajuntament de l'Escala ha decidit tancar les platges durant la nit per evitar els botellons i les aglomeracions que en les darreres setmanes han generat la preocupació del mateix ajuntament i els veïns de la zona de Riells.

L'alcalde, Víctor Puga, ha emès un BAN municipal informant de la prohibició de les onze del vespre i fins a les sis de la matinada d'accedir a les platges. La mesura afecta tot el terme municipal.

Palafrugell, desbordada pels botellons, ja havia pres prèviament aquesta mesura després que s'aixequés el toc de queda. Ara hi afegeix la prohibició de nit a parcs, camps i zones boscoses.

L'Ajuntament de l'Escala va demanar ajuda a la Generalitat presència dels Mossos d'Esquadra. La situació, però es va continuar descontrolant i els veïns de la zona van alertar de les molèsties. A partir de dos quarts d'una de la matinada, quan tanquen els bars, centenars de joves continuen la festa.

En el BAN de l'Ajuntament de l'Escala es posa de manifest la importància "d'evitar aglomeracions de persones" i es recorda la prohibició de menjar i beure en grup a l'espai públic.

Demanen la col·laboració de tots els veïns i visitants per contribuir a complir les normes sanitàries.

La població pateix la presència de centenars de persones a les platges, principalment a la zona de Riells.

Més prohibicions a Palafrugell

A Palafrugell, que ja havien optat abans per prendre aquesta mesura, han emès un nou BAN Palafrugell, segons publica l'Agència Catalana de Notícies (ACN) restringint l'accés de nit a parcs públics, camps i zones boscoses.

La limitació s'aplica des de les onze de la nit a les sis del matí, com a les platges, i preveu multes d'un mínim de 200 euros per a qui se la salti. La mesura ha estat efectiva perquè aquests dos darrers dies –el ban es va publicar dimecres- la policia pràcticament no ha detectat cap botellont massiu.

El cap de la Policia Local, David Puertas, explica que denunciaran "tots els incompliments", bé sigui identificant la gent a lloc o a través de les matrícules dels cotxes. Sí que admet que ara la problemàtica s'ha desplaçat a pobles veïns i que han augmentat les queixes per festes en pisos o locals tancats.