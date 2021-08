Els veïns de la zona de Riells de l'Escala demanen ajuda per la presència massiva als vespres de joves a la platja. L'Ajuntament ja va advertir fa un parell de setmanes de la situació i van demanar ajuda a la Generalitat. Segons ha informat aquest matí, estan a l'espera d'actuacions per part dels Mossos d'Esquadra.

Els afectats s'han queixat a l'Ajuntament i han demanat ajuda a la Policia Local però diuen que no ha servit de res. Segons expliquen, la resposta és que no hi ha prou efectius i que és una situació temporal.

Els bars tanquen en l'horari establert a dos quarts d'una de la nit i els joves "es concentren en un punt al centre de la platja", expliquen els veïns. S'hi agrupa una multitud de persones, sense mascaretes, sense distàncies de seguretat que continuen la festa.

Els veïns relaten que "el respecte s'ha perdut completament, cada nit música molt forta des del tancament dels bars, botellons, pipis, defecacions, vòmits i tot el que podeu seguir imaginant".

Les botigues, els bars i restaurants es veuen obligats a recollir i netejar cada matí.

"Quan la festa comença a la platja, la covid-19 deixa d'existir", es queixen.

Reclamen que se'ls escolti per "poder descansar a les nits i ser persones l'endemà i tenir uns carrers sanitàriament aptes".

L'Ajuntament de l'Escala ja va demanar ajuda a la Generalitat. Segons van informar, una de les nits van enviar dues patrulles dels ARRO dels Mossos que van dissuadir als joves. Però la situació es manté. Estan a l'espera de noves actuacions dels Mossos, segons han informat.