La Festa de l’Anxova de l’Escala tindrà com a pregoner el pintor Lluís Roura i l’Anxova d’Or la rebran els tres cuiners dels restaurants Compartir (Cadaqués) i Disfrutar (Barcelona), Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch. Els tres acaben de ser reconeguts en el sisè lloc de la llista de millors cuiners del món, The Best Chef Awards.

El pregó i el lliurament de l’Anxova d’Or seran el 3 d'octubre a les 11.30h, a la Platja, i just després es farà una cantada d’havaneres amb el grup Oreig de Mar.

El dia abans, el 2 d’octubre, també s’ha inclòs a la programació de la Festa de l’Anxova el concert “Tornaveus: Polifonia tradicional”, del IV Cicle de Cançó Popular d’Arrel i Amb Salero (19h, Alfolí de la Sal).

La Festa ha incorporat una jornada professional sobre l'anxova com a producte turístic. Aquesta jornada vol esdevenir un espai de debat, reflexió i creació de sinergies entre producte i territori per desenvolupar experiències innovadores dins el món del turisme enogastronòmic i cultural de la Costa Brava.

La celebració del sector celebra enguany la 30a edició.

"Anxova 5.0. La Re-Evolució generacional en la indústria artesanal i la immersió de l’anxova dins el món del turisme” és el títol de la jornada organitzada per l’Ajuntament de l’Escala amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Unió de Saladors Històrics d’Anxova de l’Escala.

Conduït pel gastrònom Pep Palau, l’acte inclourà diversos diàlegs entre professionals del sector anxover, gastronòmic, històric i turístic, així com un tast d’anxova i la projecció de l’audiovisual “L’Escala i l’anxova: tradició gastronòmica a la costa Brava”.

El primer dels diàlegs serà sobre “El relleu generacional en la indústria anxovera”, amb un representant de cadascuna de les empreses locals de la Unió de Saladors Històrics d’Anxova de l’Escala.

El segon diàleg, sobre “El valor del producte local a les nostres cuines”, comptarà amb dos saladors d’anxova i el xef Quim Casellas, del restaurant Casamar, de Llafranc.

El darrer diàleg, sobre “El valor de l’anxova com a recurs cultural, gastronòmic i turístic”, reunirà a l’arqueòleg Quim Tremoleda, la guia turística Romina Ribera i dos saladors d’anxova.

Les conclusions d’aquesta jornada seran recollides per l’historiador i periodista gastronòmic Jaume Fàbrega.

La jornada se celebrarà el dilluns 4 d’octubre, just l’endemà de la celebració de la Festa de l’Anxova que, com és habitual, es farà el primer diumenge d’octubre.

Ruta de la Tapa de l’Anxova

La festa recupera la Ruta de la Tapa de l’Anxova, que es va deixar de fer l’any passat per la situació de la pandèmia. Hi participaran un total de 23 locals, que oferiran les seves propostes basades en l’anxova. A diferència d’altres edicions, aquest any s’ha decidit que la ruta es faci després del dia de la Festa, amb l’objectiu d’allargar més la temporada. En aquest sentit es podran tastar les diferents propostes entre l’1 i el 12 d’octubre.

Com és habitual, les persones que facin la ruta poden anar segellant un “passaport” a mesura que van tastant les diferents tapes. Qui ompli tot el passaport podrà votar per la millor tapa i la més original, a més d’entrar en el sorteig d’un àpat al restaurant Compartir. Qui provi les 15 tapes de locals del nucli antic, participa al sorteig de tres dècims de loteria de Nadal de “l’Anxova Milionària”. I qui tingui segellades les tapes de fora del nucli antic, entra al sorteig de 5 vals de 50 euros per gastar als comerços de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l’Escala.

També es fa un concurs a Instagram amb les persones que pengin imatges de la ruta de la tapa amb les etiquetes #AnxovadelEscala i #visitlescala. El premi és un lot de productes locals.

“Amb la ruta de la tapa i la Festa de l’Anxova, l’Escala mostra als seus visitants una manera de ser i de treballar i, al mateix temps, marca la identitat de tot un poble, mostrant com un producte gastronòmic autòcton es pot reconvertir en un producte turístic de qualitat, tant per als escalencs com per a tots els nostres visitants”, remarca l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga.