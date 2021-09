Les pluges de les darreres setmanes han beneficiat i contribuït a la millora de la verema a la DO Empordà. Inicialment, s’havia comentat que la sequera havia provocat una mida més petita del raïm el cert és que les precipitacions acumulades durant aquest mes han fet que la perspectiva hagi canviat. Varietats més tardanes com el Syrah o el Cabernet Sauvignon n’han sortit clarament beneficiades i en menor mesura també el Garnatxa.

Una bona pluja amb absència de pedra beneficia a la vinya i a la posterior verema. Les previsions inicials eren la d’un raïm de petites dimensions, però ara aquesta situació s’ha pogut remuntar. També hi ajuda que hi hagi nits més fresques i menys caloroses. Tot plegat, si el clima ajuda els resultats de la verema també milloren.

La maduració ha estat bona i els registres de pluja acumulats a les darreres setmanes han contribuït a una bona perspectiva. L’hivern va transcórrer amb les temperatures previstes exceptuant el mes de febrer, que es va presentar més càlid de l’habitual, fet que va afavorir un petit avançament de la brotada. L’estiu, però, no ha estat tan càlid, i això ha corregit la brotada i fins i tot ha provocat un retard final de les varietats més primerenques, de quatre a cinc dies respecte a la data d’inici del 2020. L’onada de calor de mitjans d’agost va contribuir a reduir lleugerament aquesta diferència.

De tota manera, alguns dels productors han avançat la verema perquè els porcs senglars se’ls menjaven els raïms. Des de la DO apunten que aquest és un problema que cada any es fa més gran i demanen posar-hi solució. Aquest és un problema que es repeteix contínuament i que comporta molts mals de caps.

El president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DO Empordà, Toni Roig, va assegurar fa uns dies que hi havia productors que veien perillar «tota la collita» després de les incursions d’aquests animals a les vinyes. Era el cas del celler Empordàlia. El gerent, Simó Casanovas, va explicar que ells havien optat per collir abans els raïms que tenen plantats a la zona de l’Albera i Llers perquè els senglars haurien destrossat «la meitat» de la producció. Toni Roig afirmava que aquest és un problema que cada any «va a més» pel creixement descontrolat de la població de senglars. Per això va demanar a les administracions que s’impliquin en la resolució d’aquest problema, conjuntament amb els viticultors i els caçadors de la zona.