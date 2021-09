La Guàrdia Urbana de Figueres ha aixecat 113 denúncies a usuaris de patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal des de principis d'any.

La majoria de les infraccions detectades tenen a veure amb circular per la vorera (91).

De la resta de denúncies imposades per la Guàrdia Urbana, n'hi ha 10 per circular amb dos passatgers.

Des de l'ajuntament de Figueres recorden que els vehicles de mobilitat personal (VMP) com els patinets elèctrics i monopatins no poden circular ni per les voreres ni per les travesseres i que només admeten un sol conductor.

Ús del mòbil al patinet

Una de les altres infraccions detectades i que ha acabat amb sis denúncies són utilitzar telèfons mòbils mentre se circulava, dues per no respectar una línia continua i dues per circular per travessies. Per últim, hi ha hagut una sanció per no tenir l'autorització administrativa que l'habilita i una per no respectar el llum vermell d'un semàfor.

Pel vicealcalde i regidor de seguretat Pere Casellas "Des de la Guardia Urbana tenim clar que el bon ús d'aquests vehicles unipersonals és important per la convivència en els carrers de la ciutat. I és per això, que sancionem totes aquelles conductes inadequades", destaca en un comunicat.

El regidor de mobilitat, Xavier Amiel per la seva banda assegura en la nota que "en una ciutat com Figueres la mobilitat és complexa i per tant és imprescindible el respecte dels espais de mobilitat. Cal que estiguem a sobre del compliment de l'ordenança de mobilitat".