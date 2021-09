Els tres cuiners dels restaurants Compartir (Cadaqués) i Disfrutar (Barcelona), Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch rebran el diumenge 3 d’octubre l’Anxova d’Or com a reconeixement a la seva trajectòria en el món de la cuina. El trio de xefs acaben de ser reconeguts en el sisè lloc de la llista de millors cuiners del món, The Best Chef Awards i rebran el premi en el decurs de la festa de l’anxova de L’Escala.

El pregó inaugural anirà a càrrec del pintor Lluís Roura que donarà pas als actes de la jornada. En aquesta edició de la festa hi ha la novetat que s’incorpora la jornada professional «Anxova 5.0. La Re-Evolució general en la indústria artesanal i la immersió de l’anxova dins del món del turisme». La jornada es farà el 4 d’octubre i conduïda pel gastrònom Pep Palau inclourà diversos diàlegs entre professionals del sector anxover, gastronòmic i cultural de la Costa Brava. Les conclusions d’aquesta jornada seran recollides per l’historiador i periodista gastronòmic Jaume Fàbrega.

A banda, aquest any també s’ha recuperat la Ruta de la Tapa de l’Anxova. Les propostes, presentades per 23 locals de L’Escala, es podran degustar entre l’1 i el 12 d’octubre. L’alcalde, Víctor Puga ha destacat que «amb la ruta i la festa, L’Escala mostra als seus visitants una manera de ser i de treballar i la seva identitat».