Unió de Pagesos assegura que ni el POUM de Peralada ni el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines permeten la construcció d'un aeròdrom privat al municipi. El sindicat ha presentat al·legacions al projecte i remarca que el planejament municipal té qualificada la parcel·la on es vol fer la infraestructura com a sòl no urbanitzable de "protecció agrícola". A més, afirma que el Pla territorial també protegeix la zona. Per protestar contra el projecte, el sindicat ha convocat una tractorada el diumenge 10 d'octubre a Peralada.

Des d'Unió de Pagesos recorden que el projecte ha creat molt malestar entre els veïns de la població i, especialment, entre la pagesia afectada. "En l'entorn més proper, hi ha sis explotacions ramaderes, dues de vaques de llet, una de boví de carn, una d'oví i dues de porcí d'engreix, que es veurien afectades de manera important", asseguren.

El sindicat, a més, titlla de "sorprenent" que, en la valoració de la resta d'aeròdroms de l'entorn, el projecte esmenti el de la Cerdanya i el de Manresa i, en canvi, obviï "els més propers, d'Ordis i Viladamat, situats a 17 km i a 25 km de distància, respectivament".

En aquest sentit, afirmen que aquests dos aeròdroms, com el d'Empuriabrava, a 11 quilòmetres, podrien cobrir "perfectament" l'activitat que el promotor hi vol fer.

Unió de Pagesos també demana a l'Ajuntament de Peralada que insti l'ACA a tornar a avaluar "seriosament" que la zona es troba al costat del riu Llobregat i en zona inundable, i que "no doni per bona una declaració responsable de la propietat indicant que té coneixement d'aquest fet per emetre informe favorable".