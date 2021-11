Un dels recursos més preuats de Biure d’Empordà és la natura i, especialment, els conreus de plantes medicinals. Els responsables municipals són coneixedors de la importància d’aquesta flora, i des de l’Ajuntament han encarregat a Terramar, Natura i Cultura -un consultori de biòlegs- la realització d’un estudi quantitatiu i qualitatiu de les plantes que es poden inventariar. «Sembla que els treballs estan avançats i, segons em diuen, amb un resultat espectacular», explica l’alcalde de Biure, el socialista Martí Sans.

«Un dia, per casualitat, algú va dir que teníem moltes plantes medicinals aquí i vam contactar amb l’empresa Terramar, que ens va donar el resultat de més de 500 plantes, amb el nom científic i popular. És un dossier molt ampli que té un valor inqüestionable per a nosaltres, que ens permetrà tirar endavant un projecte de valorització del patrimoni local, que ha d’acabar revertint en gent que vingui aquí per passar-ho bé»,remarca el batlle, per al qual aquesta és una forma d’economia indirecta per al poble.

Aquest divendres 5 de novembre, al Centre Cívic, van fer una convocatòria oberta a tot el poble per veure si surten voluntaris per col·laborar. «Això permetrà fer moltes activitats, com fires, tallers i un parc dels sentits, entre altres. També estaria bé un parc temàtic. El que pot venir és molt, però hem de veure per on anem. És un projecte de llarga durada i estem molt il·lusionats, perquè ajuda a fer de Biure un poble de referència en temes ambientals».

L’alcalde hi afegeix: «Si ve molta gent, haurem de començar a oferir allotjament. És una manera dissimulada de crear riquesa i no només per al poble».

Aprofitant que són tots dos al Consell Comarcal i es veuen sovint, Sants va dir-li a Xavi Camps, cap de l’empresa Terramar, que fes un estudi i ja el tenen a la taula. Camps manifesta que «s’ha fet el treball d’un any, fent el seguiment de la vegetació i fent sortides de camp». Com a conseqüència, considera que «és un gran generador d’oportunitats, però també és una gran eina de gestió, pel que fa a les visites escolars i de senderistes».