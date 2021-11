El jutge de Figueres ha deixat en llibertat provisional el professor de judo de Vilafant acusat d'abusos sexuals.

A banda, el magistrat del jutjat número 4 d'instrucció de Figueres, en funcions de guàrdia també ha acordat que el professor d'arts marcials s'haurà de personar periòdicament davant l'autoritat judicial.

També, com ha demanat la Fiscalia, s'han dictat ordres d'allunyament i de prohibició de comunicació amb les denunciants.

Segons informa el TSJC la causa es manté oberta per un suposat delicte d'abús sexual.

L'arrestat és conegut a l'Empordà, es diu D.A. té 30 anys i és veí de Vilafant. Se l'acusa de ser el presumpte autor de tres delictes d'abús sexual a menors.

La policia el va arrestar aquest dilluns a primera hora del matí però la investigació va començar el 4 de novembre després que tres mares presentessin denúncia per presumptes abusos als seus fills davant de la comissaria de Figueres.

De moment hi ha aquestes tres denúncies però no es descarta que al llarg de les hores se'n puguin presentar més perquè l'entitat on treballa el professor dona classes també en més poblacions de l'Empordà.

Els abusos sexuals que presumptament hauria perpetrat el professor són tocaments i les víctimes, nenes. Haurien començat fa tres anys.

Les menors afectades són adolescents i les edats oscil·len entre els 13 i 15 anys.