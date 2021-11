Alguns alcaldes de l’Alt Empordà demanen solucions per combatre les onades de robatoris que darrerament s’han registrat a l’interior de domicilis als seus pobles. A aquesta activitat delictiva, se li suma, com expressen els mateixos representants municipals, la creixent proliferació de plantacions de marihuana. Aquesta preocupació s’ha evidenciat en la darrera reunió del Consell d’Alcaldies, en la qual s’ha acordat transmetre al Departament d’Interior de la Generalitat com estan vivint els pobles aquesta situació.

El vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Josep Maria Bernils, explica que ja han mantingut una primera reunió amb els Mossos d’Esquadra i que aquest mateix dimarts, 23 de novembre, precisament, hi ha prevista una nova trobada. «Són reunions informatives, per exposar les queixes i les demandes dels alcaldes de la comarca, però el pas següent serà traslladar aquesta problemàtica al director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona», ha comentat Josep Maria Bernils, el qual agraeix «la bona predisposició dels Mossos d’Esquadra en la persecució d’aquest tipus de delinqüència».

Entre els alcaldes que han fet saltar l’alarma, hi ha els d’Avinyonet de Puigventós, Ordis, Sant Pere Pescador, Ventalló, Bàscara i Borrassà. «Considerem que als Mossos d’Esquadra els calen recursos i mitjans. En una comarca com la nostra, haurien de poder disposar de vehicles tot terreny per poder arribar a llocs sovint inaccessibles on se sap que es conrea marihuana. A vegades, han de comptar amb el suport de vehicles de les bridades municipals perquè els seus cotxes no estan preparats per entrar a camins plens d’obstacles», ha dit el vicepresident del Consell Comarcal, el qual confia que Interior prengui mesures de seguretat.