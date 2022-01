La discussió entre dos camioners va ocasionar l'accident mortal dimecres al vespre a Agullana.

Els conductors van aturar els respectius tràilers ocupant part d’un carril de circulació per continuar una discussió i un d’ells va agredir l’altre amb unes tisores. A causa de l'ocupació de la via es va produir l'accident.

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner, de 54 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per originar un greu risc per a la circulació, per un delicte d’homicidi per imprudència greu i un delicte de danys i lesions.

Investiguen l'altra transportista, de 48 anys, pel mateix delicte contra la seguretat viària per originar un greu risc a la circulació, per conducció temerària, per un delicte d’homicidi per imprudència greu i per un delicte de danys.

Els fets van passar quan faltaven deu minuts per les set de la tarda a l'autopista, al punt quilomètric 8,2 sentit nord.

Els dos camions estaven aturats ocupant part del carril dret de circulació i el voral quan van arribar els Mossos per atendre l'avís d'accident.

Un turisme i un camió van encalçar contra el segon camió aturat.

Els dos camioners va deixar els camions enmig del vial mentre ells discutien al voral. Segons Mossos, un va agafar unes tisores i va ferir l'altre a la zona abdominal. L'home va ser traslladat a l'hospital de Figueres on està ingressat i es va detenir el presumpte autor del delicte de lesions.

La situació hauria acabat amb un accident amb un turisme implicat, la conductora del qual va morir i el conductor del tercer camió que va encalçar el turisme i el segon camió va resultar ferit lleu.

La investigació continua oberta per tal de determinar la responsabilitat del tercer conductor del camió, implicat en l’accident mortal.

El detingut passarà pròximament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

El conductor investigat serà citat per declarar quan estigui donat d’alta hospitalària.