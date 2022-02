Els Bombers treballen des de la matinada en un incendi de vegetació a Peralada. La forta tramuntana en dificulta les tasques d'extinció i això provoca la generació de focus secundaris. El foc ha començat a tocar de la carretera C-252 i afecta bosc de ribera a totes dues bandes de la Muga i camps del voltant.

Incendi Peralada:

📍24 dotacions #bomberscat

📍crema vegetació de ribera i camps del voltant

📍la tramuntana dificulta les tasques

📍diversos focus secundaris

📍un focus ha cremat un femer i un altre, una zona de xiprers

📍S'han trobat focus a més de 500 m del front de foc pic.twitter.com/TWV4YOwDCv — Bombers (@bomberscat) 1 de febrero de 2022

Està estabilitzat des de cap a dos quarts de cinc de la matinada. En aquests moments hi treballen 24 dotacions terrestres. Els Bombers de la Generalitat han demanat a Mossos d’Esquadra que tallin el trànsit de la carretera N-260 a la zona i també està interromput el pas de trens entre Figueres i Vilajuïga per petició del cos d'extinció d'incendis.

Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera i informa que es troba interrompuda la circulació ferroviària entre Figueres i Portbou.

Forta tramuntana

Aquest foc arriba en un moment de forta sequera a l'Empordà que acompanyada de tramuntana com avui compliquen l'extinció del foc. Segons el Meteocat aquest matí el vent persistirà i a Portbou ja s'ha detectat una ratxa de 100 km/h aquest matí.

#bomberscat treballem des de les 01.24h amb 22 dotacions terrestres en un incendi de vegetació a Peralada. El foc afecta bosc de ribera a banda i banda de la Muga. Zona envoltada de camps sense cap àrea poblada a tocar. La tramuntana en dificulta les tasques d'extinció. pic.twitter.com/yt0XvwAybo — Bombers (@bomberscat) 1 de febrero de 2022

Un intoxicat per fum

Segons informen els Bombers hi ha el propietari d'un mas de Peralada que ha resultat intoxicat per fum. D'altra banda, els focus secundaris del foc principal han afectat per exemple, un femer i un altre ha arribat a una zona de xiprers. Els Bombers han trobat focus a 500 metres del foc principal.

A banda dels Bombers, en l'emergència hi treballen Mossos, SEM.