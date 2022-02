La Fundació Ser.gi comença una campanya per trobar pisos buits a Figueres i rodalies i destinar-los a lloguer social per a dones que han patit violència masclista. L'entitat avança que el preu serà acordat en funció de les possibilitats de cada dona i, a canvi, els propietaris rebran avantatges i descomptes. La campanya es concentrarà amb una enganxada de cartells al territori i diverses accions a les xarxes socials. Durant el 2021 la fundació ha acompanyat nou dones que havien patit violència masclista en oferir-los un habitatge i refer la seva vida. Cinc dels casos són a Girona, dos a Salt (Gironès) i dos més a Figueres.

Amb l'objectiu d'oferir un habitatge a les dones que han patit violència masclista i que volen refer la seva vida, la Fundació Ser.gi ha engegat una campanya per aconseguir pisos a Figueres i els municipis de la rodalia. La idea és que els propietaris que tinguin pisos buits, els destinin a lloguer social per acollir les dones que han estat maltractades a les mans de les seves parelles. El preu del lloguer d'aquests pisos es fixarà en funció de les possibilitats que tingui cada dona. D'aquesta manera, es tindrà en compte si té fills, quin sou té i quin marge de recursos pot disposar per afrontar les despeses de l'habitatge. Com a contrapartida, els propietaris rebran diversos descomptes i avantatges al mateix temps que ajuden a les dones a iniciar una nova etapa de la vida.

La cessió d'aquests pisos serà per cinc anys com a mínim. Però a canvi tenen garantit el cobrament del lloguer mensual, el retorn del pis en el mateix estat de conservació, una assegurança gratuïta durant la vigència del contracte, la gestió administrativa gratuïta, una bonificació del 95% de l'IBI i el seguiment periòdic al domicili. La Fundació Ser.gi ja gestiona 140 pisos a la demarcació, 128 d'ells són de particulars. Tots ells estan destinats a lloguer social i nou específicament al programa de dones supervivents, dedicat a les víctimes de violència masclista. D'aquests nou habitatges, cinc estan a Girona, dos a Salt i dos més a Figueres. Malgrat tot, la fundació afirma que només pot donar sortida a un 10% de la demanda de persones que sol·liciten atenció en habitatge.