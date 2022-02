L'alcalde de Roses, Joan Plana, ha assegurat que malgrat l'afectació de l'incendi, que ja és de 500 hectàrees, són "lleugerament optimistes" tenint en compte que el "vent ha afluixat".

"Hi ha raons per ser més optimistes però l'incendi no està sota control", ha afirmat.

També ha demanat a la població que segueixi les informacions pels canals oficials, que no es desplaci sinó es estrictament necessari i que no s'acostin a la zona afectada.

El canvi climàtic

D'altra banda, s'ha mostrat preocupat per l'afectació en ple Parc Natural del cap de Creus i ha llençat un crit d'alerta en relació al canvi climàtic. "És una prova més que és un tema que ens hem de prendre seriosament", ha afegit.