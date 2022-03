L’Escala recupera aquesta Setmana Santa la representació del Via Crucis Vivent, després de dos anys en què no s’ha pogut fer per les condicions de la pandèmia de Covid-19.

El Via Crucis és organitzat per l’associació cultural El Rosetó i hi participen un centenar de persones. Aquest any serà el primer, si no canvien les condicions, que es podrà fer amb la nova junta de l’entitat, que ha introduït alguns petits canvis en el recorregut. Per a aquesta edició també s’han creat alguns nous vestits de personatges i s’ha restaurat tots els elements de metall de la vestimenta dels soldats romans (cascos, cuirasses, escuts...). També s’ha fet un nou pòster, en què el protagonista és una fotografia parcial d’una de les escenes, amb tres participants amb les torxes enceses. La representació s’ha dividit en quatre escenaris, amb un total de 13 escenes. Com es tradicional, s’inicia a la plaça de l’Ajuntament i de l’Església, on hi ha el Ram, la Samaritana, el Sanedrí i la Sentència.