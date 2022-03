Els Mossos d'Esquadra han detingut Sisu Corbera, el veí de l'Escala que va viatjar a la frontera d'Ucraïna per dur refugiats. La policia el buscava per arrestar-lo i portar-lo davant del jutge que instrueix el cas del tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera, l'any 2019. Ell és un dels dotze encausats en aquesta macrocausa –que en suma 200- que havia desobeït i no havia comparegut a les diferents citacions judicials. La policia l'ha arrestat poques hores després de tornar del viatge des de Polònia que va fer amb un altre company, Robert, de Llorà, per recollir dues mares i tres nens.

Dijous passat els Mossos van detenir almenys quatre persones i divendres en van arrestar cinc més. Entre ells, el regidor de la CUP a Manresa, Jordi Trapé, i el de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès), Isaac Ruana.