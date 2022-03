Dos gironins, Sisu i Robert, van agafar aquest dimecres l’autocaravana i van decidir anar a ajudar el poble ucraïnès. Des de l’Escala, on resideix un d’ells, van aconseguir recollir productes farmacèutics, roba i menjar infantil per portar als refugiats que són a la frontera amb Polònia.

A banda, a la tornada cap a Catalunya, preveuen transportar algunes famílies que no tinguin on anar i després, a l’Escala -poble del Sisu- se’ls proporcionarà allotjament. De moment, ja compten amb l’ajuda d’un petit hotel i posteriorment, amb l’ajuda de l’ajuntament esperen trobar-los una casa definitiva.

Així ho explica Sisu, el veí de l’Escala que un dia «mentre escoltava la ràdio sobre la guerra» va decidir que calia anar a ajudar el poble ucraïnès: «vaig decidir que calia anar-hi i si algú vol venir a Catalunya, el portarem».

Sisu va sortir dimecres de l’Escala amb el seu amic Robert -que és de Llorà- per emprendre un camí que els havia de portar fins a la frontera, a Korczowa i on ahir al vespre tenien previst arribar.

Els paquets de productes sanitaris i el menjar i la roba infantil els van recollir amb molt pocs dies. Sisu es mostra orgullós de la solidaritat de veïns de les seves poblacions que en saber que anaven cap allà els han aportat productes i també, diners - a través de Bizum - per costejar el viatge.

L’escalenc subratlla que anar a Ucraïna va ser una decisió «molt ràpida». Ell és tècnic sanitari, ara no en treballa, però, tot i això, ha pogut contactar amb un metge polonès de Girona que és el que li va indicar on portar el material. Assegura que abans sempre havia tingut ganes d’ajudar en conflicte però que veia que hi havia massa burocràcia. Un fet que també passa amb el repartiment de productes, que a parer seu, cal que arribin com més aviat millor perquè «la gent està patint».

Pel que fa al què es trobaran allà en arribar ahir explicava que creu que no hi passaran massa dies. El seu objectiu és descarregar el material, ajudar les dones i les criatures i després, «aquells que s’hagin quedat penjats i no tenen ningú que els ajudi i vulguin anar cap a Catalunya, els portarem cap aquí». A l’Escala afirma que ja tenen previsió d’acollir-los, ja d’entrada en un hotel i posteriorment, a través de l’ajuntament.

Sisu agraeix molt les ajudes que estan rebent de coneguts i persones que s’han assabentat que marxaven cap a Polònia. Aquesta experiència espera repetir-la i sinó, subratlla, segur que algú altre ho farà.

Per seguir el viatge que han iniciat aquests dos gironins es pot fer a través d’un compte d’Instagram (Empordanejant), que porta una familiar d’ells i on es pot veure el trajecte que fan cada dia i les despeses del viatge -benzina- que tenen i que es financen amb l’ajuda de la gent.