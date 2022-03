Una setantena de nens, botigues de Figueres i Roses, i escoles de dansa participaran avui en una desfilada solidària per a recollir fons per a escolaritzar nens a Uganda. Els fons es destinaran a l’entitat We Love Uganda.

La desfilada serà a les sis de la tarda al Teatre de Roses. Les botigues Bonet, Big Bang, Pirates & Princeses, i la Llar del Nadó de Figueres; i les botigues Double Agent, Nens & Young, i els dissenys de Sereia, de Roses, mostraran alguns dels conjunts de les noves col·leccions per aquesta primavera. Es compta amb la col·laboració de la dissenyadora figuerenca Cèlia Vela que ha cedit peces de roba de nadó que se sortejaran durant l’acte. Una setantena de nens d’entre 6 i 16 anys desfilarà amb tota classe de roba. L’acte serà presentat per Alberto Márquez de Freelance Models, i actuaran alumnes de l’escola Mónica Lucena i Dany’s de Roses.