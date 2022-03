Junts per Figueres critica que l’equip de govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) no aposti per la construcció del nou pavelló a l’Olivar Gran de Figueres. Pel grup ha enterrat el projecte. Ho critica després que al darrer ple s’aprovés una modificació de crèdit per destinar les partides previstes per al nou pavelló al pla de xoc per millorar els equipaments esportius. L’alcaldessa, Agnès Lladó, va dir que prioritzaven l’arranjament de les instal·lacions, però va assegurar es faria.