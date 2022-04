La Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta setmana per unanimitat una Proposta de Resolució presentada pel grup del PSC-Units per Avançar per incrementar la presència dels Mossos d’Esquadra amb una patrulla les 24 hores del dia per cobrir les poblacions de Portbou, Colera, Llançà i El Port de la Selva.

El secretari d’organització de l’agrupació de Portbou i Llançà, Gael Rodríguez, va manifestar que «la vigilància 24 hores aquesta és una mesura importantíssima davant l’increment dels fets delictius a la zona i l’empitjorament de la sensació d’inseguretat». Increment de la criminalitat La proposta la va presentar el diputat Òscar Aparicio, que va explicar que a la zona hi ha hagut darrerament un increment de la criminalitat, tant pel que fa a destrosses en el mobiliari urbà com pel que fa a delictes més greus, contra la salut pública i contra el patrimoni. «Això ha provocat que no només hagi crescut objectivament la inseguretat, sinó que també hagi crescut la sensació d’inseguretat entre els ciutadans», va lamentar Aparicio.