La Junta Rectora del Parc Natural de Cap de Creus ha aprovat subscriure's al manifest de l'Associació Stop macro parc eòlic marí on es denuncia els impactes mediambientals que provocarà el macro projecte.

L'Associació que considera en el manifest que el parc eòlic marí i les infraestructures associades en un entorn o hi ha 8 zones de protecció i conservació del medi natural comportarà un fort impacte.

Adverteixen també que afectarà les activitats econòmiques de la zona i el paisatge de la Costa Brava.

El document demana aturar el projecte i es reclamana un nou model de transició energètica descentralitzat i distribuit, un model realment sostenible i més just, que posi en el centre a les persones i a les empreses del territori i no als oligopolis.

L’Associació Stop macro parc eòlic marí es va adreçar a la Junta Rectora del Parc Natural de Cap de Creus demanant el seu suport al manifest després que la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter també aprovés per unanimitat fer el mateix. També s’ha enviat la mateixa petició al Parc dels Aiguamolls de l’Empordà però en aquest cas encara no s’ha obtingut resposta.

"Creiem que l’objectiu de les Juntes Rectores dels parcs naturals és vetllar per la conservació i protecció del seu territori i els voltants, i no aprovar donar suport al Manifest de l’Associació seria anar en contra d’aquets objectius”, es manifesta des de l’Associació.

L’Associació assegura que seguirà treballant perquè s’escolti la veu del territori. En aquest sentit cal recordar que cada vegada es compta amb més suports: més de 25 mil ciutadans han firmat en contra del macro parc eòlic marí; 22 ajuntaments de les comarques gironines, fins al moment, han aprovat mocions contra el macro parc; també ho ha fet el Consell Comarcal del Baix Empordà; i la Diputació s’ha pronunciat de forma contundent contra el mega parc en l’informe elaborat per a les consultes prèvies del procés.

L’Associació manifesta que l’objectiu és aturar el macro parc eòlic marí i retira la seva voluntat d’arribar, si cal, fins als tribunals per defensar l’Empordà. “Entenem que és una agressió sense precedents al territori i perquè hi ha alternatives molt més respectuoses amb l’entorn on es vol ubicar, que no impactarien amb la biodiversitat, les activitats econòmiques i el paisatge de la manera en que ho fa el macro parc projectat”, es conclou.