Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir el dia 24 d'abril dos homes, de 30 i 47 anys, com a presumptes autors d'un delicte de furt i un delicte de robatori o furt d'ús de vehicle de motor. Els fets van passar el matí del mateix dia 24. Agents de paisà, que feien tasques preventives, van veure com un camió petit i un turisme que circulaven junts, sortien a gran velocitat del trencant de la població d'Agullana i s'incorporaven a l'N-II en sentit sud. Els mossos van sospitar dels dos vehicles i els van seguir, alhora que van demanar el reforç de patrulles de seguretat ciutadana de La Jonquera i de Figueres per aturar-los.

Minuts després els dos vehicles van ser aturats en un control efectuat a la rotonda del punt quilomètric 765 de l'N-II, a la població de Biure. Els mossos van constatar que el camió constava com a sostret el dia 9 de febrer, en un carrer de Canovelles (Vallès Oriental). Seguidament, van comprovar que transportava nombroses capses de sabates i botes noves. Aquesta càrrega va ser relacionada amb un furt, perpetrat a dos quarts de cinc de la matinada. Un camioner va avisar que uns individus, vestits de fosc i amb passamuntanyes, li havien sostret part de la càrrega que transportava, mentre havia parat per fer un descans reglamentari al carrer Canigó, prop d'una benzinera de La Jonquera. Els agents van retornar al camioner tota la càrrega recuperada: 26 caixes de diferents dimensions amb un total de 287 capses de sabates i botes. Els detinguts, un d'ells amb múltiples antecedents, van passar el dia 25 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.