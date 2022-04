Les Fires i Festes de la Santa Creu han tornat a omplir els carrers i diferents espais de la ciutat d'actes organizats majoritàriament per les entitats després de dos anys marcats per la pandèmia. I com és habitual a les festes figuerenques, la pluja ha fet acte de presència aquest matí, i l'Ajuntament ha suspès un parell d'activitats programades, la gimcana familiar d'aquesta tarda i la trobada Ceba Nord.

