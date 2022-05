L’Ajuntament de l’Escala i la Confraria de Pescadors han posat en marxa un projecte, «Viu en Blau», per posar en valor el sector pesquer i per al consum del peix blau. Ahir es va presentar públicament la iniciativa que comptarà amb activitats durant l’any amb aquest objectiu. La primera, una campanya gastronòmica.

Del 27 al 2 de juny tindrà lloc la campanya gastronòmica durant la qual els restaurants oferiran menús. Per donar el tret de sortida a la campanya hi haurà una sardinada popular.

El patró major de la Confraria de Pescadors, Josep Lluís Sureda, ha posat de manifest que «aquest és un projecte de municipi que vol promoure el consum del peix blau, posar en valor l’ofici dels pescadors de l’Escala». A més, remarca que també ha de servir per «crear una xarxa de col·laboració entre diferents actors econòmics locals, teixint sinergies entre ells per tal d’impulsar el creixement econòmic del municipi, des de la perspectiva de la sostenibilitat, l’economia blava i la col·laboració entre sector».

«Aprofitem el potencial increïble que trobem a l’Escala (paisatge, pesca, tradició, gastronomia, salaó, cultura, patrimoni, turisme...) i treballem tots junts per fer de l’Escala un poble millor i de Viu en Blau un gran projecte que perduri en el temps i es converteixi en un nou motor impulsor de progrés i promoció del municipi, amb el segell de Vila Marinera», ha afegit la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Marta Rodeja.

A banda de la campanya gastronòmica, també s’ha previst una trobada per potenciar les sinergies entre els diferents actors econòmics de l’Escala, al Centre d’Interpretació del Peix Maram; visites a la subhasta del peix, amb esmorzar de peix blau; activitats lúdiques gastronòmiques amb el peix blau com a protagonista, els divendres de juliol i agost, al Maram; visites culturals als museus locals (Maram, Alfolí de la Sal, Museu de l’Anxova i de la Sal, casa de pescadors Can Cinto Xuà); la maleta pedagògica, que viatjarà a les escoles de l’entorn per explicar-los temes relacionats amb els pescadors i el peix blau; i la creació de packs de turisme sostenible «Blue Experience».

Viu en Blau és un projecte de la Confraria de Pescadors i l’Ajuntament, gestionat a través de les empreses Coach Gastronòmic i Tretze Cultura, que compta amb el finançament del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava, la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.