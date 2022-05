«No marxeu d’aquí sense un llibre, perquè són vehicle de cultura, remeneu i busqueu, segur que trobareu aquell exemplar que us soprendrà». És el que convidava ahir a fer la directora de la Biblioteca de Figueres, Nati Vilanova, pregonera de la 42 a edició de la Fira del Llibre Vell del Casino Menestral dins les Fires i Festes de la Santa Creu. Un dels actes tradicionals que han tornat aquest 2022 deixant enrere l’impàs de la pandèmia.

La bibilioteca Carles Fages de Figueres compleix cent anys i el Casino ha volgut que fossin protagonistes. Representant la biblioteca hi va ser Nati Vilanova, assídua a la fira.

En una plaça Catalunya plena a vessar de visitants i figuerencs remenant llibres vells, la pregonera va explicar que cada any el personal de la biblioteca busca entre les parades on al llarg dels anys ha trobat valuoses obres com l’obra cabdal de Narcís Monturiol La memoria sobre la navegación submarina, L’oncle Vicents que conservava la il·lustració de Dalí a la cobertao Els dibuixos de Víctor Català. «Assistir a la Fira és una cita obligada que permet incrementar aquest fons», va dir Nati Vilanova.

La biblioteca ha acumulat un important fons en aquests cent anys amb obres dels principals autors empordanesos i publicacions impreses a Figueres des del segle XVIII.

Rescat de peces valuoses

Durant el pregó va fer un elogi als llibreters «coneixedors de la història del llibre i l’edició» que sovint rescaten peces valuoses del cos de llibres que adquireixen i «posen a l’abast joies del nostre patrimoni bibliogràfic col·lectiu».

Remeneu i busqueu, deia «segur que trobareu aquell exemplar que us sorprendrà, aquell recull de contes que havíeu llegit a la vostra infantesa, un clàssic que sobreviu, un llibre prohibit, un volum d’història local, un llibre de cuina, qualsevol llibre que despertarà el vostre interès».

I va acabar recordant una cita d’Irene Vallejo «l’atzar d’una trobada o un rescat, sempre és possible».

A la Fira del Llibre Vell s’hi pot trobar des de llibre antic a llibre usat. Està organitzada pel Casino Menestral i sota el paraigua del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya.

La Fira del Llibre Vell va ser ahir un dels actes principals, juntament amb el Concurs de Creus de Maig.

Les fires, tot i que la programació manté algun acte els propers dies, es van cloure ahir amb els Focs d’Artifici des del Parc de les Aigües.

Durant tota la jornada van anar succeint-se múltiples activitats d’una atapeïda programació per a celebrar el dia de la Santa Creu que és festiu a la ciutat i que va servir per omplir els carrers durant tota la jornada.

Concerts, sardanes, un pilar caminant dels castellers, concerts o rutes van oferir un ampli ventall d’opcions per atots els públics.

Èxit dels concerts al Rampell

Un dels espais que durant les festes ha concentrat un volum important de persones ha estat l’escenari del Rampell al Parc de les Aigües que substitueix l’antic Embarraca’t al Clos de Fires.

Les actuacions no s’han aturat fins el 2 de maig amb Marcel i Júlia i Miquel Roig.