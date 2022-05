L'Ecomuseu Farinera ha acollit la presentació pública del Pla Estratègic de Transició Energètica de Castelló d'Empúries amb la voluntat d'accelerar la seva implementació "molt abans del 2030", segons l'alcalde Salvi Güell. El Pla ha estat elaborat per una consultoria externa a partir d'un treball de participació ciutadana que ha desembocat en sis línies estratègiques i quaranta-cinc programes concrets d'actuació amb la voluntat d'accentuar la competitivitat del territori. L'Ajuntament ha emmarcat "aquest full de ruta dins la promoció econòmica del municipi, ens tocarà entre tots tirar-ho endavant", destaca l'alcalde.

La regidora Helena Solana ha detallat les accions de sostenibilitat dutes a terme fins ara a Castelló d'Empúries i Empuriabrava i les previsions a curt termini que formen part de les línies estratègiques del Pla, entre les quals hi ha "acompanyar les empreses locals cap a la transició energètica" amb un programa que "ha de posar ordre a totes les accions". Per al consultor Marc Grijalvo "la clau de volta està a fer que aquest procés acabi sent una eina de competitivitat territorial i que sigui un full de ruta de tot Castelló, governi qui governi". "Hem de generar l'energia que ens fa falta per ser autosuficients, amb un concepte de lògica responsable".

"La clau de volta està a fer que aquest procés acabi sent una eina de competitivitat territorial" Marc Grijalbo - Consultor

En el Pla hi té un paper especial Empuriabrava per la seva especial configuració urbanística i, també, el polígon industrial. El consistori haurà de posar fil a l'agulla per a resoldre diversos entrebancs que impossibiliten la instal·lació de sistemes de captació energètica, com ara la prohibició vigent de posar plaques solars al centre històric, i definir els seus emplaçaments d'acord amb l'ordenació urbanística. "Esperàvem aquest Pla per a definir què i com es pot posar", diu Salvi Güell. Entre els objectius de Castelló per al futur immediat hi ha obtenir una subvenció dels fons europeus Next Generation com a destinació turística sostenible.